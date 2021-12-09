南投縣仁愛鄉合歡山翠峰山區9日中午發生火燒山，連日無雨加上山區強勁的風勢，讓火勢迅續蔓延開來，警消獲報抵達現場拉起水線灌救，但起火點在台14甲線19.5K翠峰路段的邊坡上，造成搶救困難，不得不調派直升機前往搶救，消防人員表示，這場火警燃燒面積約6公頃，火勢一直持續燒到下午4點仍遲遲未滅，埔里工務段也將雙向道路封閉。

消防人員表示，這場火警燃燒面積約6公頃，火勢一直持續燒到下午4點仍遲遲未滅，埔里工務段也將雙向道路封閉。(tw.luoyin旅行客影像工作室提供／吳建輝彰化傳真)

南投縣消防局表示，11點46分獲報，隨即調派仁愛、中心碑、埔里等消防分隊前往搶救，因為連日無雨山區相當乾燥，加上火勢多半集中在道路邊坡等消防隊人車無法灌救的地方，導致火勢一發不可收拾，一路延燒到台14甲線路段，雙向封閉也造成車輛阻塞，綿延超過1公里，近百車輛動彈不得。

南投縣仁愛鄉合歡山翠峰山區9日中午發生火燒山，連日無雨加上山區強勁的風勢，讓火勢迅續蔓延開來，警消獲報抵達現場拉起水線灌救，但起火點在台14甲線19.5K翠峰路段的邊坡上，造成搶救困難，不得不調派直升機前往搶救。(tw.luoyin旅行客影像工作室提供／吳建輝彰化傳真)

由於台14甲線是出入合歡山必經之道，目前工務段也宣布台14甲線雙向禁止通行，直升機也來回進出協助空中灑水搶救，據傳現場還有一支中華電信基地台，也讓工程人員相當緊張，埔里工務段也表示，若在５點前都未熄滅，將禁止台14甲線雙向禁止通行。

tw.luoyin旅行客影像工作室原訂到合歡山取景拍照，但愈大火只能折返，攝影師Luoyin表示，當時協助警消勘查火勢情況，感覺大自然在哭泣，很沮喪；而經林務局確認起火點為台大山地農場經管土地，有民眾認為應該是有人亂丟菸蒂，但也有人認為是有民眾在附近燃燒木材造成火勢，但詳細的起火原因仍有待近一步調查釐清。

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