王音之。本報資料照片

潤寅公司被控詐貸472億多元，至今仍有43億4300萬多元未還款，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴，台灣高等法院將楊男25年、王女27年，各併科罰金6億元、6.5億元，楊文虎夫妻上訴，最高法院駁回定讞。

檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億4300萬9752元。

後來楊文虎夫婦逃亡海外，造成銀行鉅額呆帳，美國以非法居留、 洗錢疑慮為由逮捕夫婦二人，先後將楊、女遣返回台受審，羈押至今。