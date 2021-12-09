淡水夜晚幽靜迷人，12月起光影更加璀璨醉人，淡水古蹟博物館以「光映淡水」為架構，透過「時光循跡」藝文展演、「波光水岸」淡水海關碼頭系列活動、「火光十色」淡水聲光夜三大主題，藉由靜態展演、動態聲光，「點亮淡水」，呈現淡水橫跨四百年的文化之美，活動嗨到明年1月3日。

「光映淡水」12日4日開幕點燈，新北市副市長陳純敬手持收音桿匯集民眾聲音，與現場民眾齊喊「點亮淡水」，宣布活動正式開跑，同時戶外光影廊道的5組作品也接連亮起，讓在場民眾驚呼連連，直呼「美到不行」。

新北市副市長陳純敬（左2）與文化局長龔雅雯（右1）體驗「淡水山河古蹟沉浸式劇場」的魅力。（圖/淡水古蹟博物館提供）

陳純敬表示，新北市2030年願景是希望翻轉新北市成為北部地區的生活中心，不只是工商業要發達，人文環境、都市美學、城市景觀同時都要注重，淡水是新北旅遊品牌「青春山海線」的寶貝，有深厚的歷史文化及人文基礎，同時也是新北市文化局致力推廣的五條美學廊帶之一「藍天海岸古蹟文化廊帶」。

陳純敬說，「光映淡水」利用光影創作，重建在地歷史記憶，融入淡水在地河港山城之美。除海關碼頭周周都有精彩的活動外，12月31日在淡水河口還將施放長達13分14秒的跨河煙火秀，市長侯友宜也誇下豪語說：「會比台北101還精彩。」希望藉著連續一系列的活動，讓市民朋友感受到節慶的歡樂及所在都市環境的深厚涵養。

梁賴昌的作品《時光標記》像是標籤註記時光，定義2021年此時此刻的淡水與我們。（圖/淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館表示，「光映淡水」主打5組藝術家在淡水海關碼頭創作的戶外光影廊道，包括林書瑜《微浮Wave》、梁賴昌《時光標記》、黃樑疑夢俱樂部《觀／因》、王俊淵《聚》及丁建中《山河水》；其中《WAVE微浮》燈管排成12公尺類似音軌的波浪狀，民眾走過就會自然擺動。

「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」則融合淡水山河四季及人文景觀變化，劇場介紹淡水河左岸、右岸的四季美景，陳純敬4日開幕時進場參觀，身歷其境體驗淡水的秀麗景緻及立體聲的蟲鳴鳥叫，就連淡江大橋也現身眼前，向大家宣告它2024年將完工。

另集結國內頂尖藝術家結合音樂與影像的「波響—AudioVisual數位音像表演」也同步於海關碼頭開跑，陳純敬也在藝術家指導下，化身DVJ，帶領現場觀眾穿越古今，進入淡水、穿越老街、看見古蹟，感受影像與聲音的流動及變化。

文化局長龔雅雯表示，「光映淡水」是新北市府專為淡水量身打造的系列活動，除開幕活動外，12月週週都有活動，像是夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影、YOYO的耶誕舞會等。12月31日更配合「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀，在淡水漁人碼頭安排紙風車劇團表演、冬日暖心市集及淡水聲光夜親子活動。

此外，新北市府更加碼推出三款二天一夜的主題遊程推薦，和五星級露營券、福容飯店住宿券、河岸景觀雙人餐券等大獎抽獎活動，歡迎民眾一起來體驗淡水之美。詳細活動內容與參加辦法，可上「新北市文化局臉書」及「光映淡水」網站查詢。(新北文化局廣告)