本次專家共識主編、高雄榮總重症醫學部部長黃偉春說明，濕化高流量氧氣治療（HFNC）於12月1日起獲健保有條件給付。（王家瑜攝）

濕化高流量氧氣治療（HFNC）是一種非侵入性呼吸治療，提供病人高流量、高濕度氧氣，讓病人更舒適地接受治療。（王家瑜攝）

今年5月國內爆發新冠肺炎本土疫情，藝人賈永婕號召各界名人捐贈「濕化高流量氧氣治療」（High Flow Nasal Cannula，HFNC）引發外界熱議。近年來HFNC已成呼吸治療的一大利器，但並非萬能，因此中華民國重症醫學會號召7大學會、24位專家共同制定國內首份專家共識，盼提供台灣重症團隊正確的治療方向。

HFNC是一種非侵入性呼吸治療，可給予病人高流量氧氣。台灣呼吸治療學會理事李昆達指出，傳統的氧氣治療供應的是乾燥的氧氣，而HFNC提供的是與體溫相當（37℃）的高濕度氧氣，幫助病人更容易咳出痰液，提升氣管舒適度；透過HFNC及早介入，讓病人不需使用到面罩型呼吸器、免於插管，讓病人更舒適地接受治療。

本土疫情期間，確診者「快樂缺氧」問題備受關注，當時外界稱HFNC為「救命神器」。中華民國重症醫學會理事長黃瑞仁認為稱之為救命神器有些誇張，每種醫材都需要嚴謹的文獻來探討哪些狀況適用。本次專家共識主編、高雄榮總重症醫學部部長黃偉春也強調「HFNC不是神器」，例如一些呼吸衰竭或高碳酸血症患者，使用上就需要特別注意。

中華民國重症醫學會秘書長葉育彰表示，制定共識的最大目的是，讓大家知道什麼情況適用、什麼情況要小心，除了新冠肺炎患者外，可讓恢復期的病人可更快恢復、正在觀察期的病人多一點緩衝時間。台灣急救加護醫學會秘書長哈多吉說，HFNC也可用於緩和照顧，讓病人臨終前不需要插管，可以正常進食、和家人說話，讓人生最後一段路能夠保有基本尊嚴。

過去針對呼吸治療的健保給付相當有限。台灣呼吸治療學會理事長朱家成指出，HFNC耗材費用高，雖然已在台灣推廣多年，但並無單獨的健保申報代碼，僅能以「非侵襲性陽壓呼吸治療」申報，至少要用4天才能打平成本，因此即便有這麼好的器材，各醫院並未普遍使用。

今年6月10日，為因應新冠肺炎治療需求，健保署已新增HFNC申報代碼；在各醫學會持續努力下，12月1日起全面開放有條件給付，通過的適應症包括急性缺氧性呼吸衰竭或窘迫的成人及兒童、拔管或脫離呼吸器後預防再次插管等，造福廣大重症病人。