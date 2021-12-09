國際行動網路調查權威機構Opensignal今日發布最新「台灣5G使用者體驗報告」，資料蒐集時間為今年8月1日至10月29日，遠傳在「5G可用率」、「5G可及率」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「5G語音體驗」五項關鍵指標奪冠。遠傳此次於「5G可用率」、「5G可及率」兩項指標首度奪冠並大幅領先。

「5G可用率（5G Availability）」指標代表5G用戶連接到5G服務的時間百分比；「5G可及率（5G Reach）」則從地理空間的角度出發，代表5G用戶所在位置可連接到5G服務的空間比率，兩者均為衡量5G覆蓋率的充份指標。目前遠傳5G基地台已近9000站、人口覆蓋率約90％，明年會提升非人口密集區與偏鄉地區的訊號涵蓋。

遠傳5G建設穩紮穩打，透過AI大數據分析進行「基地台選址」，根據小至村里的區域人流動態、App使用流量、用戶使用時間規劃最佳地點，讓每一座基地台效益極大化；遠傳更持續優化網路建設，每建設一座5G基地台就會進行「4G／5G單站調整優化」作業，並進行「小區域協調整合」、「中大區域叢集優化」工作，確保用戶擁有極佳的網路體驗。

遠傳以愛立信獨家設備進行全台建設，減少多廠商網路互容的複雜性、提升網路規劃與維運綜效，並使用愛立信獲獎的「動態4G／5G跨頻共享」（ESS）與4G＋5G全網優化技術，以及獨家的「創新多核心架構（EMCA）」技術，運用整合式天線基地台，並配合抗干擾計算的接收器提升訊號品質，充分發揮頻譜效益。

遠傳5G超前部署，投入研發最新技術，也是造就高品質5G的關鍵，包含2016年成立全台第一座5G實驗室、今年攜手愛立信成立全台第一座「雙模全5G核心網路實驗室」、完成全球第一個5G獨立組網多切片測試等，以強大的技術實力為後盾，才能充分滿足5G時代的用戶需求。未來遠傳將持續用心建設，讓全台用戶都想享受世界級的5G飆網，更能感受5G創新服務的樂趣，實現遠傳對消費者的5G承諾。