建國科大美容系應屆畢業生快閃活動在縣政府廣場階梯走秀覺得很新鮮。（吳敏菁攝）

建國科大美容系應屆畢業生快閃活動在縣政府廣場階梯走秀覺得很新鮮。（吳敏菁攝）

美容系四乙的江季蓉自己是動態作品的彩妝師也是模特兒，她說兩種身分壓力很大。（吳敏菁攝）

畢業同學和他們的模特兒為了一大早的快閃活動，清晨就到校彩妝。（吳敏菁攝）

畢業同學和他們的模特兒為了一大早的快閃活動，清晨就到校彩妝。（吳敏菁攝）

別出心裁的畢業走秀，讓大夥都大飽眼福了！建國科大美容系應屆畢業生12月9日以一日街頭快閃，展現畢業成果，分別在彰縣府前廣場、彰化火車站、八卦山空中步道、台中秋紅谷、國立台灣美術館、勤美誠品綠園道，專業亮相，瞬間吸引目光，展現妝髮整體造型的無限創意與潛能。

建國科技大學美容系堅守政府防疫政策，今年「MIXAM 嘻哈潮國」畢業成果展活動不開放觀眾入場參觀，改以直播方式呈現。為了讓準備已久的時尚創作作品能呈現在更多人的面前，自發性的舉辦「一日快閃」活動，走出校園，在戶外為民眾展現學生的精彩創作，散發青春與活力。

參加動態作品由各國家取材嘻哈元素融入設計，每組3位同學代表，這場精彩而創新的戶外展演活動，12月9日分別在彰化市縣政府前廣場及彰化火車站、八卦山風景區-空中步道；台中秋紅谷、 國立台灣美術館、勤美誠品綠園道，27位模特兒穿著畢展服飾。

9日上午，隊伍在老師鄭寶琪、李慧玲帶領下首站來到彰化縣政府廣場，同學們能夠到縣政府大門台階走秀都覺得很新鮮。畢業展總昭林宥涵老師說，建國科技大學美容系今年以「嘻哈文化」為主軸，融入各國特色嘻哈，創造出前所未見的嘻哈潮國，引領本世紀的時尚風潮。

美容系蕭蓉禎主任表示，學生已策劃一場極具特色之美的饗宴，將於12月16日下午14點於圖文大樓11樓完美呈現111級畢業動態成果展，畢展當天未開放校外觀眾入場觀賞，但會有現場直播活動，讓無法於現場觀看的親友同好們，一樣能大飽眼福，享受這場神祕又具嘻哈風格的時尚展演。

同時在圖文大樓2樓展出進修部各學制準畢業生們的專題製作成果，內容包含創意飾品、香氛蠟燭、聖誕擴香、流體藝術設計及創意生活小飾品等數十件學生親手創作的作品，展出期間為12月16日至21日，歡迎大家蒞臨指教。