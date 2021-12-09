別出心裁的畢業走秀，讓大夥都大飽眼福了！建國科大美容系應屆畢業生12月9日以一日街頭快閃，展現畢業成果，分別在彰縣府前廣場、彰化火車站、八卦山空中步道、台中秋紅谷、國立台灣美術館、勤美誠品綠園道，專業亮相，瞬間吸引目光，展現妝髮整體造型的無限創意與潛能。
建國科技大學美容系堅守政府防疫政策，今年「MIXAM 嘻哈潮國」畢業成果展活動不開放觀眾入場參觀，改以直播方式呈現。為了讓準備已久的時尚創作作品能呈現在更多人的面前，自發性的舉辦「一日快閃」活動，走出校園，在戶外為民眾展現學生的精彩創作，散發青春與活力。
參加動態作品由各國家取材嘻哈元素融入設計，每組3位同學代表，這場精彩而創新的戶外展演活動，12月9日分別在彰化市縣政府前廣場及彰化火車站、八卦山風景區-空中步道；台中秋紅谷、 國立台灣美術館、勤美誠品綠園道，27位模特兒穿著畢展服飾。
9日上午，隊伍在老師鄭寶琪、李慧玲帶領下首站來到彰化縣政府廣場，同學們能夠到縣政府大門台階走秀都覺得很新鮮。畢業展總昭林宥涵老師說，建國科技大學美容系今年以「嘻哈文化」為主軸，融入各國特色嘻哈，創造出前所未見的嘻哈潮國，引領本世紀的時尚風潮。
美容系蕭蓉禎主任表示，學生已策劃一場極具特色之美的饗宴，將於12月16日下午14點於圖文大樓11樓完美呈現111級畢業動態成果展，畢展當天未開放校外觀眾入場觀賞，但會有現場直播活動，讓無法於現場觀看的親友同好們，一樣能大飽眼福，享受這場神祕又具嘻哈風格的時尚展演。
同時在圖文大樓2樓展出進修部各學制準畢業生們的專題製作成果，內容包含創意飾品、香氛蠟燭、聖誕擴香、流體藝術設計及創意生活小飾品等數十件學生親手創作的作品，展出期間為12月16日至21日，歡迎大家蒞臨指教。
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