桃園市長鄭文燦9日下午出席行程，媒體提問，行政院長蘇貞昌去留與公投脫鉤，鄭文燦是否覺得離閣揆越來越遠？鄭文燦回應，蘇院長領導的政府團隊，很認真的在做好每一件工作，請大家多多支持。

媒體詢問鄭文燦，有消息傳出行政院長蘇貞昌的去留，與公投脫鉤，將續任到2022大選，但鄭文燦是閣揆熱門人選，是否會覺得自己離閣揆越來越遠？鄭文燦回應，蘇院長領導的政府團隊，很認真的在做好每一件工作，請大家多多支持。