高雄捷運岡山路竹延伸線的「岡山車站」RK1標機電系統統包工程9日舉行簽約典禮，副市長林欽榮（左5）代表府方簽約，雙方推動列車司機員的推桿象徵儀式啟動。（石秀華攝）

高雄捷運岡山路竹延伸線的「岡山車站」RK1標機電系統統包工程由新加坡科技電子和韓國現代樂鐵公司團隊獲選，9日舉行簽約典禮，副市長林欽榮（左5）代表府方簽約。（石秀華攝）

高雄捷運岡山路竹延伸線的「岡山車站」RK1標機電系統統包工程，今（9）日舉行簽約典禮，由於台積電將在高雄設立7奈米及28奈米製程的晶圓廠，副市長林欽榮代表府方出席簽約時指出，「趕快啟動，否則會對不起台積電！」RK1預計2024年中可先行通車營運，將可帶動北高雄產業廊帶動7.5萬的就業與進駐人口。

高捷岡山路竹延伸線「岡山車站」RK1M01標機動系統統包工程由新加坡科技電子和韓國現代樂鐵公司團隊得標，今天下午和市府舉行簽約典禮儀式。

副市長林欽榮代表市府簽約，林欽榮在典禮前受訪表示，「捷運延伸線工程要在人口還沒全都聚集時，應趕快施工，如果台積電都來了，還沒啟動，就實在是對不起大家」，他有信心能在時間內完成，並感謝捷運局以1擋10、甚至以1擋百的辛勞。

林欽榮並指出，岡山路竹延伸線是地方所期盼，議會也給予大力支持；蔡英文總統去年9月也親自巡視，整條系統有約270億元的經費已正式核定，其中機電系統經費為125億。

林欽榮說，岡山路竹延伸線的8個車站，只剩RK7和RK8需環評，市府統採1次發包、8個站1次到位「一車到底」的方式發包，是很聰明的策略，由台灣進行誇國整合，市府也承諾國發會，希望爾後捷運系統的帶動，部分採購能有國產國製的能力。

高捷岡山路竹延伸線全線起於捷運南岡山站R24站，銜接車站北側路線再往北延伸，行經台鐵岡山站、岡山農工、本洲產業園區、南科高雄園區、高苑科技大學、路竹市區，止於湖內區台鐵大湖車站附近，全長約13.08公里，共設8座高架車站及1座主變電站，共採購10列電聯車。

高雄捷運公司表示，該路段建設預期將串連沿線高科技產業，可帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線科技產業園區7.5萬就業與進駐人口。

捷運局指出，「岡山車站」RK1土建及軌道工程已施工中，此次機電系統標決標後，預計岡山站可在2024年中先行通車營運，第2階段的Rk2至Rk6的車站則以2027年底為通車營運目標。