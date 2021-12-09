台南市長黃偉哲（右）與歌手婁峻碩輕鬆對話，宣傳台南耶誕跨年演唱會。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右四）公布耶誕跨年第3波藝人卡司名單，以嘻哈曲風為主的藝人，其中歌手婁峻碩（左四）到場參加宣傳。（程炳璋攝）

「2022年台南市耶誕跨年系列活動」9日公布3場宴唱會第3波卡司歌手，包括頑童、高爾宣、鼓鼓呂思緯等嘻哈風格藝人，五堅情成員全數到齊，婁峻碩9日出席「考慮」在台南加碼舉辦演唱會。台南市政府還有最後一波藝人名單，可接受民眾「許願」。

台南市政府自2019年開始將耶誕跨年系列活動從1場跨年演唱會分為多場系列活動，今年有3場親子活動與3場演唱會，黃偉哲預告親子活動還可能會加辦。

3場演唱會，19日在新營「南瀛綠都心」公園、25日與31日皆在永華市政中心西側廣場，台南市陸續公布登台的大咖藝人。第3波有嘻哈曲風的歌手，狼人殺偶像團體陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩，等於五堅情成員全數到齊。另外還有超人氣偶像歌手鼓鼓呂思緯，嘻哈天團頑童、高爾宣、饒舌教父大支。

台南市政府表示，還有最後一波藝人名單尚未公布，歌迷還有機會「許願點將」，將打造全台最好看的耶誕跨年晚會。

婁峻碩9日出席活動宣傳，直呼愛吃台南牛肉湯，黃偉哲以時事新聞打趣回應「有去吃1碗200元的鹹粥嗎？」隨即呼籲大家12月踴躍到台南參加活動消費，響應台南購物節，還可抽房子與車子。

黃偉哲表示，年輕人對傳統歌舞有新詮釋，台南的耶誕跨年活動會順應民意，找更多的流行歌手，跟上年輕的腳步。