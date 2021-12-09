寶璞大飯店大廳。（寶璞大飯店提供）

原於去（2020）年11月1日起停業的台北「首都大飯店」建國旗艦館，現已轉身為「寶璞大飯店」Hamp Court Palace，將於今年12月15日起全新開幕，飯店座落台北市南京東路、建國北路的繁華地段，建築外觀採維多利亞古典風格的磚紅色外牆，大廳、客房融合了歐洲宮廷藝術風格，是台北市飯店中少有的巴洛克式住宿氛圍，甫開幕即以「防疫旅館」的身分重回飯店市場。

業者表示，為讓旅客安心入住，以最高規格清潔，消毒飯店所有空間及客房，並設有電動消毒噴霧機等專業消毒設備，此外，15坪起寬敞舒適的客房，以歐式巴洛克風格設計，彷彿置身歐洲旅宿，每間客房設有大面落地窗及獨立戶外陽台，讓旅客隨時可欣賞台北市景致，享受自在呼吸及片刻寧靜放鬆。

入住飯店期間，提供名店早餐如：阜杭豆漿、真芳三明治、佳佳涼麵、IG打卡名店樂口福等，午餐由飯店主廚精心設計中、西式特色料理，晚餐集結一系列星級美味包括：晶華酒店、台北喜來登大飯店、台北遠東香格里拉飯店、台北老爺酒店、鼎泰豐、上引水產、乾杯燒肉等餐盒直接送進房，全館129間防疫客房，每房每晚6500元起，入住期間提供星級名店早、午、晚三餐。