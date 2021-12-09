立委高嘉瑜30日爆出遭男友林秉樞毆打並勒頸家暴、並限制自由一事，導致高嘉瑜全身多處瘀青，隨後更爆出男方握有高嘉瑜的親密影片，超惡劣的手段讓外界都震驚，對此，律師李菁琪更對林秉樞起底，除了日前點出他在歐洲旅遊時的事蹟，今更曝光他常常炫耀靠著爸媽「直接免役」不用當兵的事情，引發討論。

李菁琪在PTT上爆料指出，林秉樞只會對想追求、想蹭、有利用價值的人特別大方有禮貌，再加上林秉樞也很會包裝自己，除了對有興趣的妹賣弄文采、裝憂鬱文青外，還會說自己去餵街貓、取名字，把臉書經營成Tinder，才能博得眾多女生喜愛，李菁琪更說，林秉樞在2017年去法國找她時，透露出「行李都是媽媽整理的，爸爸則是很有力的讓秉樞直接變免役，根本是爸媽的老寶貝」，林秉樞更經常掛在嘴邊炫耀「自己免役的條件就是雙眼視力1.2」。

也因此許多網友看完後都紛紛留言表示生氣，「又是抗中保台免役文青喔」、「所以現在是閃兵打女人？」、「能把立委打成這樣，這種戰力不用當兵？」、「根本他爸媽寵壞的」、「台灣要當過兵才能學會打男人啦」、「笑死，媽媽整理行李」。