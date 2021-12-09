台灣人買東西、吃東西總喜歡一窩蜂，每個時期大家跟風的品牌也有所不同，有網友發現，滿街的台灣人突然從前幾年的Superdry、UNIQLO改穿另一牌進口外套，他原本以為應該不會太貴，沒想到一查價格嚇到，保暖外套竟然都要萬元起跳，驚喊夭壽。

前幾年，包括Superdry（極度乾燥）、UNIQLO外套由於滿街都是，一度被稱為「國民制服」，不過有網友發現，近年來路上穿「THE NORTH FACE」（北臉）戶外防寒外套的台灣人越來越多。

有網友發現，近來路上穿「THE NORTH FACE」（北臉）戶外防寒外套的台灣人越來越多。(圖/達志影像)

一名網友在《PTT》表示，因為看到路上很多人穿，所以在網路上查了一下北臉，結果發現保暖外套幾乎都10000元起，忍不住驚呼「夭壽」，並無奈表示「我是不是去買油膩哭了(UNIQLO)幾千塊的外套就好了」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「大家都馬是買代購，都有特價，沒人在買原價的啦」、「仿的很多不要太認真」、「園區制服」、「很多人都是蝦皮看到便宜就買，結果買到仿的」、「路上看到很多都是防的啦，你認真了」、「仿的超多」、「北臉國外凹累(outlet )超便宜」。

對於台灣人跟風The North Face，也有不少人不以為表示，「日本的好看很多」、「The North Face 還是缺了一點優雅」、「迪卡儂就很好穿了」、「costco一、兩千就很好啦」、「只有傻子會在台灣買北臉」、「純粹看功能我還是推Gore-Tex」。

也有過來人分析，台灣沒這麼冷，沒有要去下雪的地方根本穿不到，現在冬天兩件薄外套就夠，寒流來時再搬羽絨外套出來，也不用花10k，平常光是穿2000多塊的UNIQLO輕羽絨外套，有時候都覺得滿熱的。