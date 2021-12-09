金管會今（9）日宣布核發「將來商業銀行」營業執照，成為續樂天國際商業銀行、連線商業銀行（LINE Bank）後，第3家取得營業執照的純網銀。銀行局副局長林志吉表示，將來銀行還需要1、2個月準備時間，隨後進行小規模試營運後才會正式對外開業。

金管會2019年8月許可3組團隊設立純網銀，包括由LINE、北富銀、聯邦銀、中信銀發起的「連線商業銀行」（LINE Bank），由中華電、兆豐銀、新光金、全聯、凱基銀及關貿等發起的「將來商業銀行」，以及由日本樂天銀行及國票金等發起的「樂天國際商業銀行」。

其中，樂天國際商業銀行及連線商業銀行在歷經1年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會完成全部書面及實地審查作業後，於去年12月8日對樂天國際商業銀行核發營業執照，今年2月4日再對LINE Bank連線商業銀行核發營業執照。

相較之下，將來商業銀行在籌備過程中一波三折，先是原任總經理劉奕成3月中宣布閃辭，管理團隊亦更換，引發市場關切將來銀行「是否有將來」、能否順利取得執照。金管會主委黃天牧10月底接受立委質詢時回應，將來銀行不會撤案、在年底前有望發照。

黃天牧先前表示，金管會在乎的是「客戶權益、法遵與資安」，將來銀行因年中更換負責人及管理團隊，金管會聚焦新團隊是否調整好策略、先前檢查缺失是否已改進。將來銀行基本條件均符合規定，但因為仍有缺失要釐清，對此會加速審查。

林志吉表示，金管會經完成書面及實地審查作業、並就外界關切事項完成專案查核，在請將來銀行就內部管理事項妥適處理後，於今日核發營業執照。將來銀行取得執照後，還需要1、2個月準備時間，隨後進行小規模試營運，之後才會正式對外開業。