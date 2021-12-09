中華電(2412)身為電信龍頭，業務包山包海，在衛星方面已經有53年的歷史，故台灣要發展低軌衛星，中華電當仁不讓，中華電國際電信分公司副總陳錦洲今出席「2021低軌道衛星產業菁英論壇暨年度成果發表會」就表示，「衛星突然被推到搖滾區」，一定會帶來不一樣的地方，只是低軌衛星具有涵蓋廣、不受地限制等多項優勢，可以和5G、6G相符相乘，只是，他也點出，低軌衛星一路從發射、商轉的路上，依舊有眾多困難必須克服。

中華電國際電信分公司副總陳錦洲表示，其實中華電發展衛星已經有53年的歷史，更在1998年開始有衛星發射，和英特爾合作發過2顆衛星，先前因為海纜越發展越熟成，使得衛星重要性、應用性降低，但近期因為低軌衛星話題，「衛星突然被推到搖滾區」，但中華電有20幾年操控衛星的經驗，面對未來的發展，相信衛星被推到搖滾區後，一定也會有不一樣的地方。

談到中華電在衛星的經驗上，陳錦洲表示，中華電目前還在使用的衛星為ST-2，是高軌道衛星，即和地球軌道同步的衛星，主要是給C頻使用，用途包括電話、語音、廣播，去年也有一部分給5G使用，但高軌道衛星距離地球達36000公里，故很容易被干擾，也就是出現所謂的馬賽克，現在比較熱門的中軌道、低軌道衛星則比較不會有此困擾。

陳錦洲表示，衛星通信的優勢包括涵蓋廣、不受地限制、地面設備架設容易、私有電路安全性高、廣域廣播點對多點；而衛星通信的挑戰則有頻譜受限、雨衰問題、頻寬以及射頻設備成本高、微波干擾、天線指向性。

陳錦洲談到，低軌衛星必須在多顆集合下，可以創造很大的頻寬，這也是為何低歸衛星必須12000 ~20000顆同時存在，才可以產生有效服務，換言之，也象徵著低軌衛星的規模商機龐大，而低軌衛星主要用在通訊應用、寬頻應用、物聯網應用以及對地應用。此外，長期來看，若衛星應用可以走到手機端，象徵可以自由移動，屆時的傳輸、速度可能又是一新的格局。

當然，低軌衛星一路從發射到商轉，中間仍舊有許多困難必須克服，陳錦洲表示，低軌衛星若想發射，先必須低軌衛星發射需要ITU提交衛星軌道、頻段之申請、資源稀缺。不僅如此，待星系建立後，商業營運的挑戰則有四大面向，首先，用戶數問題，營收是否入不敷出；再者；費率方面，偏遠地區家庭是否能負擔衛星通訊費用；另外，就是政府立場，部分國家(俄羅斯、大陸)不允許國際其他低軌衛星訊號落地；最後，就是法規限制，與5G的頻譜衝突、法規尚未完善。

有利即有弊，低軌衛星也有其成本優勢，包括衛星本體具有低成本、模組化可快速生產；發射成本上，自有發射系統、可回收火箭、較低發射成本，另外，用戶終端上，小型化、易安裝、壓低製造成本。

當然，低軌衛星服務不可能單獨存在，後續會搭配5G，而未來的6G就是5G加上衛星。