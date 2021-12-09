全球市場對Omicon病毒擔憂的緩解，美股連日漲，三大指數周三同步收高，港股高開0.71%，尾盤再飆升。周四香港恆生指數收漲257.99點或1.08%，為24254.86點。國企股(H股)漲134.87點或1.58%，為8657.77點。

醫藥股上漲3.1%。瑞麗醫美漲10%，康哲藥業漲11.6%，四環醫藥漲8%。阿里健康也飆升6.4%。

電力股上漲，中國電力漲8.3%，華能國際升8.0%。

騰訊升1.2%，收報472.6港元，為成交量最大個股。

中國恆大漲4.04%，報1.8港元。中國人行表示，恆大債權人和股東的權益應該按照法定受償順序而得到充分的尊重，人行會確保在境外發行債券的企業處理好債務問題。

另外據港媒報導，恆大在去年聖誕節和今年中秋分別送兩位香港入境處高級官員3000港元禮品。入境處聲明，相關人員請假中，正就該事件跟進處理。

太陽城和凱升控股周四停牌，以待發出有關控股股東之聯繫人可能拖欠貸款，以及可能強制執行已押記抵押之公告。

美團漲0.73%，該公司App系統周四暫時出現故障，部分地區用戶無法登錄，美團回應致歉，受影響用戶可選擇自行退款，正常的餐損將由美團外賣承擔，外送員導致超時違規等問題也將免責。

匯豐環球私人銀行稱，港股明年底將彈升至28030點，國企股也將彈升到10270點。