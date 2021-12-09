大陸網路紅人章澤天在2009年以一張穿制服、手拿奶茶照爆紅，她以清純臉蛋和清新氣質，被網封為「奶茶妹妹」，而擁有北京清華大學高學歷的奶茶妹妹，在2015年升格當人妻、嫁給大她20歲的京東集團創始人劉強東，章澤天從網紅晉升成為豪門貴婦後，也讓她一舉一動備受矚目，不過，在網上低調的章澤天，昨晚則罕見曬出素顏美照，而發文也訴出她的忙碌近況。

章澤天昨（8日）在IG曬出捧玫瑰花束自拍照，儘管章澤天是以素顏入鏡，不過她五官俏麗，肌膚白嫩、光亮，甚至看不出毛細孔，氣色紅潤的章澤天相當高顏值，她看起來就像少女，絲毫看不出28歲章澤天是一個5歲女兒的媽咪，章澤天曬照同時，也透露：「9點開始連續5個會對著電腦...眼已瞎 賞賞花」，原來章澤天已工作將近10小時。

奶茶妹妹雖然累到喊眼瞎，不過她的自拍照中不見疲態，也吸引網友直呼：「好漂亮」、「好美呀～姐姐和花都好好看～」、「太美麗了，女神姐姐」，也有人提醒章澤天：「好好保護自己的眼睛」、「眼睛不舒服可以做保健操」。

其實，章澤天2018年經歷CEO老公劉強東在美國捲入性侵疑雲，重創劉強東形象，儘管事後獲不起訴證明清白，仍讓章澤天的婚姻引發關注，夫妻也逃不過「被離婚」傳言，隨著微博博主事後PO出，劉強東勾愛妻享用燭光晚餐，小倆口互動散發粉紅泡泡，才徹底粉碎婚變傳聞。