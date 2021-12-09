歌手Matzka到餐廳吃飯，食材完全不足。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹量身打造專屬實境節目《極島冒險2》將於明（10日）播出第8集，3人一見到陳淑芳後立刻啟動母子模式，上演8點檔劇情，嘴巴是阿母阿母地叫著，陳淑芳催促著大家趕緊備料、又關心洋蔥廚藝是否靠譜，殊不知被洋蔥無厘頭對答弄得哭笑不得，菜刀被嫌不夠利、鍋子沒鍋蓋，炒辣椒時嗆辣瀰漫更害全場咳不停。

就連面對滿滿的人潮，歌手Matzka也來餐廳吃飯，食材是完全不足，米飯一盤份量比一盤小，洋蔥打趣說，說不要吃太多澱粉，淑芳阿姨苦笑，「我生到笨兒子沒辦法」！最後餐點份量少到阿姨直接躲在柱子後，不敢去送餐面對客人，最後靠著友人幫忙送來米飯、高麗菜等食材才救援成功。

直接拿木材生火，加入野菜 、好料煮起火鍋，春風更當場就地取材，拿葉子當碗盛菜、用竹子做成筷子用餐，最後還跳下溪裡玩水消暑好悠哉。接著到國小與孩子踢足球，洋蔥自嘲：「運動細胞不好，連運球都容易砸到腳。」分隊展開金崙盃極島足球賽，洋蔥實在體力不足，不僅傳球傳出界外，整場也只碰到球2次，最後投降：「我已經體力透支！」本身熱愛看足球的春風，球場上堪稱演技派，還會在碰撞時故意搞笑倒地，被笑稱是戲精無誤，賽後3人大方請喝飲料消暑止渴，陪伴孩子們度過一個快樂的午後時光。

《極島冒險2》每周五中午12點在遠傳friDay影音首播，晚10點在衛視中文台、台晚11點在台視播出。