台妹網紅Mindy的YouTube頻道「heyitsmindy」以介紹韓系妝容、穿搭、日常為主，擁有18萬的高訂閱人氣，怎料近日竟被Dcard網友揪出，有許多影片作品抄襲自南韓美妝YouTuber，被做成比對後一目了然，網友紛紛表示相似度高達90％，Mindy聞訊趕緊在IG發布道歉聲明，承認自己「有所參考」，並承諾會將抄襲影片所獲得盈利全數捐出。

Dcard網友近日貼出多張對比圖踢爆，指出Mindy的影片無論構圖、內容或風格，都疑似抄襲南韓知名美妝Youtuber，如Cococho、Minsco、Jessica Vu等，網友看了傻眼批：「如果今天是我的影片創意被全部拿去用，我應該會非常難過」。

Mindy被踢爆抄襲爭議後迅速滅火，隨後立刻發聲明鄭重道歉，承認她確實參考了其他創作者的作品，並表達深自檢討說：「即使是欣賞韓國YouTuber的剪輯風格，我也絕對不該使用類似或同樣的拍攝手法及設計，對於我的這些行為，我感到十分抱歉，也做了反省和檢討。」

Mindy接著表示會將頻道上有參考的部分截圖並整理，並向所有受到侵害的創作者們寄出道歉信，涉及抄襲的影片也都已經關閉盈利，並將相關影片的所有盈利捐出，她透露未來會仔細檢討，好好建立自我風格。粉絲也稱讚她勇於承認錯誤，「Mindy的態度很好」、「想跟妳說我最喜歡的YouTuber還是妳！」