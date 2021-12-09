台北市政府將大巨蛋（台北文化體育園區）旁的光復南路快車道租給遠雄集團，供大巨蛋地下停車場專用引道使用，遭議員圍剿公益性不足、違反法定程序，未來恐因車輛外溢大亂當地交通。北市議會財建委員會9日做成決議，應依法辦理道路用途評估，並在合約內載明大巨蛋營運時若造成交通瓶頸、大巨蛋體育賽事未達50％，市府可予以解約或不續約。

議員陳義洲重申，出租市有土地，主管機關必須依「台北市公有房地出租使用辦法」第2條進行評估，須在不妨害原用途或事業目的、公務使用等前提下才可放行，豈料市府卻跳過該條文直接進入第3條，相關簽呈內也沒載明法規，他要求市府重辦評估，別陷害時任承辦員。

「此例一開，是否全台北BOT案都能照辦？」議員李慶元質疑，市府聲稱大巨蛋可提供棒球運動及展演場地，具公益、公共性，但大巨蛋1年能辦幾場球賽，且該處依法不得做展演使用，即使有展演也是業者獲利，有何公益性可言，難道未來BOT案都可循此例租路使用。

對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，球賽並非僅限於棒球，還包括所有體育賽事，市府有要求遠雄1年內賽事比例不得低於50％，李慶元反問「體育賽事定義為何？體育用品拍賣算不算」，說不定未來連5％都不到。

此外，也有議員專注於交通問題，議員林穎孟憂該引道恐造成車輛大排長龍，議員林亮君則質疑全北市沒有任何案例像遠雄一樣，將停車場引道蓋在快車道上，不僅無法紓解交通，也不見得能解決當地需求。

交通局長陳學台回覆，大巨蛋4面道路皆有停車場入口，意在分流車輛，當時評估將有15％車輛會使用光路南路出入口，1場4萬人活動預估會吸引每小時600輛車，但不至於外溢到原有車道；停車場快滿時也會啟動滿場機制，派員至現場引導車流。

最後，財建委員會做成附帶決議，第一召集人、議員楊靜宇裁示，光復南路車行地下道（含引道）使用公有土地，請北市新工處依公用房地提供使用辦法第2條辦理專業完整評估，簽約前須先行送議會備查。並於使用合約中載明，大巨蛋營運期間若倘經常造成停等車隊溢出車道形成交通瓶頸，或大巨蛋體育賽事未達50％致未符公益性及公共性，得予以解約或不予續約。