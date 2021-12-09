綠色的機器是製作稻草捲的機械，產出稻草捲像下蛋一樣。（周麗蘭攝）

今年委託稻草捲業者收稻草的農民增加。（周麗蘭攝）

雲林鄉間多年來都有稻草捲業者購稻草，受環保局今年加強取締燒稻草之助，今年收購量比去年多出1倍。雲林縣環保局今年成立露天燃燒通報LINE群組，依照通報計查獲125件廢棄物、稻草燃燒事件。

二期稻作收成後是燃燒稻草最嚴重時刻，因有些農民趕在明年春耕插秧前種一期蔬菜，雖環保局每年宣導並取締燃燒稻草，但農民為求快速處理仍會偷燒，環保局今年成立露天燃燒通報群組，附有座標定位，可立即前往。

環保局副局長黃富義表示，已有811位縣民加入，通報件數達到562件，查獲125件，嚇阻露天燃燒的成效不錯。

在田間收購稻草的蔡姓老闆表示，去年收購300公頃稻草捲，今年收600公頃，今年接到許多農民讓售的電話，唯一的困擾是農民趕時間種菜限時完成，無法符合需求，他已連續上工一個月，估計還要收半個月才收工。

一分地稻田可捲成2.5個稻草捲，一捲約220公斤，蔡某給農民的收購價是一分地300元，他坦言300元是不多，但可以避免燒稻草被抓，農民種菜比較方便，因為稻草不收的話，農藥噴雜草噴不死，有時還會發酵。

一名農婦說，她覺得讓廠商回收稻草對農民最有利的，不用煩惱要燒，翻耕種菜時也不會干擾。另一名老農則表示，種了5分地稻子，燒稻草怕被抓，誰要就給誰，速度快一點就好。

蔡姓老闆說，稻草用途很多，他的客戶大多買去種大陸妹菜（不結球嫩葉萵苣）、菇類。