即將迎來2022年，在這新的一年裡，將會遇到哪些狀況？運勢又是如何？日本網站《ananweb》近日以「生肖+血型」進行分析，列出2022年人生將有重大變化的5種組合，第一名甚至將迎來全新的世界。

第5名 O型生肖蛇

O型生肖蛇2022年的人際關係會產生重大變化，而且影響有好有壞，身邊會出現不少愛說閒話的人，導致你們被流言蜚語纏身，因此在這個階段，最好與負能量強的人保持距離，另外還要注意感情問題，未來可能會陷入三角戀，最好多注意身邊的人事物，才能避免糾紛發生，平時可以逛跳蚤市場或二手商家，有機會找到尋覓已久的東西。

第4名 A型生肖雞

A型生肖雞2022年能夠如願以償，得到自己想要的東西或成果，也因此變得很有自信，同時別人對你評價也會跟著提升，金錢與感情上的運勢也都不錯，特別是戀愛方面，沉浸在感情裡，甚至還能增強財運，不過普通人際關係的運勢較差，因此在與人交往或工作時，需謹言慎行，以免惹禍上身。

第3名 A型生肖鼠

A型生肖鼠2022年在眾人面前表現機會增加，例如被任命為新計畫的發表人等，雖然可能會覺得壓力很大，但你要相信自己有說服人的能力，只要做好萬全準備，就能一飛衝天，千萬不要因此退縮，而侷限自己的發展空間，而在感情方面，與朋友約在樸實而溫馨的店家用餐，或許會有意想不到的收穫。

第2名 O型生肖豬

O型生肖豬2022年很適合挑戰自我，你們的精神狀態穩定，而且鬥志處於高昂階段，非常適合嘗試新事物，雖然會伴隨著壓力，但千萬不要多想，就算冒出「要是失敗怎麼辦」的負面想法，也不要阻礙自己前進，可以試著在心中描繪理想藍圖激勵自己，另外，想要成功不只靠向前衝的幹勁，偶爾也要停下腳步，在生活細節裡尋找新靈感。

第1名 B型生肖龍

B型生肖龍2022年適合迎接新的開始，他們將會結束現狀，例如過去煩惱已久的問題，都將迎刃而解，並敞開另一個通往新世界的大門，只要你們願意改變，2022年是絕佳的好時機，另外，理財方面運勢也不錯，不妨多蒐集有關投資的訊息，只要時機成熟，好運將降臨在你們身上。