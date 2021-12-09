聖暉(5536)、朋億(6613)公布11月營收，聖暉(5536)單月營收達22億元，創史上新高，年增98％，累計前11月營收180.8億元，年成長46％；朋億11月營收6.68億元，年成長132％，為歷年同期新高，累計前11月營收53.75億元，年成長55％。

聖暉客戶擴建新廠，帶動無塵室與機電整合工程施作維持高檔，化學品供應與分裝系統設備銷售亦呈現成長，台灣、大陸、越南、印尼、泰國、馬來西亞、新加坡等各地區營收均創下歷年新高。

隨著各國積極推動半導體自主化、5G及AI應用科技技術發展，高科技電子、網通資訊中心及高階商辦等大廠紛紛投入資本支出計畫，聖暉整體未完工的在建工程案量金額達歷年新高，足以支撐集團未來一年營運。

朋億表示，11月營收動能強勁，主要受惠兩岸半導體產業主要客戶持續推進資本支出計畫進行擴建進度，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作訂單動能暢旺，挹注整體產能稼動率站穩高檔水準。

該公司近年專注半導體清洗設備研發量產逐步開花結果，已獲得江蘇省高階濕製程設備清洗設備工程技術研究中心的審批，可應用於Micro LED、第三代半導體、MEMS/IGBT、後段Bumping封裝等製程。在看好全球半導體產業市場需求仍持續向上發展，目前在手訂單金額較去年同期成長達一倍以上，公司將持續深化與銳澤資源整合，培訓優秀專案工程人員及擴大市場競爭力。