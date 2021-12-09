嘉澤(3533)因工作天數恢復正常，11月合併營收為20.53億元，月增18.53%，為單月歷史次高，由於進入淡季，嘉澤第4季恐將略低於第3季，亞系外資看好嘉澤營運前景，上調嘉澤2021年/2022年每股盈餘，並將目標價調高至820元。

伺服器需求穩定，且工作天數恢復正常，嘉澤11月合併營收為20.53億元，月增18.53%，年增24.9%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為191.32億元，年增23.53%。

嘉澤表示，由於農曆年前備貨是11月第4週，預期第4季恐將略低於第3季。

亞系外資最新報告指出，嘉澤第4季營收較預期佳，主要來自新桌上型電腦CPU插槽轉換和伺服器市占增加比原先預期更快，我們預期嘉澤毛利率從第3季開始觸底反彈，並受惠於2022年CUP規格升級趨勢，有鑑於優於預期的銷售及毛利率觸底回升，上調嘉澤2021年/2022年每股盈餘1%/4%，重申「買進」評等，目標價由740元調高至820元，不過受到漲多賣壓出籠影響，嘉澤今天股價逆勢收低。