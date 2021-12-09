浩鑫(2405)11月合併營收新台幣1.94億元，受惠歐美經濟逐步復甦，就業市場持續好轉下，11月合併營收相較去年同期大幅成長42.27％；浩鑫累計1-11月合併營收17.15億元，年增率為11.31％，公司預期全年合併營收雙位數成長可期。

疫情帶動了數位化及自動化的趨勢，近期的元宇宙議題更牽動AR/VR、AI、邊緣運算等技術發展，驅動浩鑫中高階產品在歐美市場的銷售力道。浩鑫迷你電腦產品主要以產業應用為主，在效能、穩定性與擴展性上都有獨特的表現，一直以來，產品就被許多客戶整合在例如商用VR、AI機器視覺、邊緣運算的方案中，為終端應用提供穩定的運算效能。

受惠歐美商業活動恢復後經濟成長轉強，帶動浩鑫產品於歐美市場銷售力道，公司今年下半年陸續斬獲包含具備AI及遠端控制功能的服務機器人、智慧交通的影像應用等專案訂單，並攜手網路監控軟體夥伴順路切入SMB網路監控應用市場。在晶片缺料下驅使海外客戶備貨態度積極，加上智慧防疫Kiosk快速落地實際場域，與子公司暄達醫學之醫療級氣墊床供不應求，帶動11月合併營收正向表現。

展望明年，浩鑫專注拓展高價值產品線，並持續佈局科技醫療領域，發展多元產品及市場應用，其中智慧防疫Kiosk產品初步已於國內市場打響口碑，接續將藉由強化整合與客製化服務，提供更多加值功能以符合不同公共及商業場域之應用，同時公司預計將於2022年第一季新推出醫療級Panel PC產品，以提高對醫療院所的服務；子公司暄達醫學亦將在明年陸續成立美、歐兩大子公司以深化海外市場營運，此外，整合浩鑫與暄達雙方專業的IoT醫療整合產品方案預計將於明年推出，加上負壓傷口治療機及敷料在醫學中心採用後，已拓展至診所、居家護理所與傷口照護中心市場，在今年全年合併營收雙位數成長可期下，明年將力拚獲利的成長性與營收同步。