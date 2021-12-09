周詠軒、洪小鈴、楊宗樺、江常輝及陳玉玫等人9日出席大愛新戲《一路芬芳》上檔記者會，會後受訪提及周詠軒日前傳出和女友Angelina秘婚4年，他今否認表示：「外界一直以為我們結婚，但我們是在一起很久、並沒有結婚。」2人交往10年還沒有結婚打算，43歲周詠軒表示還沒存夠結婚買房基金是主要原因：「在台灣當演員很辛苦，市場沒那麼好，想多存點錢再結婚，經濟能力還不到那邊，至少要買間房子。」雖還沒打算結婚，但他認為2人想法一致，「會一直走下去」，且他不能接受先有後婚，必須完婚才會考慮生小孩。

《一路芬芳》劇情講述婆媳、親子等家庭問題，劇中演員詮釋處理事情的智慧與修補關的人生課題，周詠軒在戲裡飾演男主角王銘賢，他與軍中好友穿上海軍儀隊的制服，但因兩人身材很高，這些衣服只能透過訂作方式，才能呈現合身且有精神的儀態；不僅如此，年初拍攝時遇上霸王寒流、出現10度以下低溫，寒流來襲時要拍一場夏天約36度的戲，大家都只能穿薄薄的短袖，全都凍成人體冰棒。

周詠軒在《一路芬芳》飾演男主角。(大愛提供)

洪小鈴在戲裡飾演養育6個孩子的媽媽胡梅香，單身4、5年的她私下也很喜歡小孩，未來會想生孩子但目前身旁還沒有不錯的對象，現階段則以工作為重心，加上前陣子拍的戲情緒比較重，不僅朋友邀約婉拒，連對她有意思的對象約會也暫緩，認為感情事順其自然就好不必強求。