大陸面板巨頭京東方（BOE）2022年向蘋果提供的OLED面板數量，預計將達到4000萬至4500萬片，規模為京東方在2021年供給數量的3倍。
TheElec引述消息報導，預計2022年蘋果手機出貨量約為2.4億台，若京東方能夠為其提供4000萬至4500萬的OLED面板，則其在蘋果手機面板訂單的份額將增加一倍以上，達到20％。
京東方股價9日大漲，收報人民幣（下同）5.09元，漲幅為4.73％。
報導引述UBI Research執行長鍾浩毅在網路研討會表示，京東方改裝B7、B11、B12廠。公司旗下可撓式OLED面板產能將從當前每月生產9.6萬片第6代基板，至2022年第四季提升到每月生產14.4萬片基板。
估計到2023年，京東方將超越韓國面板廠LG Display（LGD），成為蘋果智慧型手機OLED面板的第二大供應商。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。