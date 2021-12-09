大陸面板巨頭京東方（BOE）2022年向蘋果提供的OLED面板數量，預計將達到4000萬至4500萬片，規模為京東方在2021年供給數量的3倍。

TheElec引述消息報導，預計2022年蘋果手機出貨量約為2.4億台，若京東方能夠為其提供4000萬至4500萬的OLED面板，則其在蘋果手機面板訂單的份額將增加一倍以上，達到20％。

京東方股價9日大漲，收報人民幣（下同）5.09元，漲幅為4.73％。

報導引述UBI Research執行長鍾浩毅在網路研討會表示，京東方改裝B7、B11、B12廠。公司旗下可撓式OLED面板產能將從當前每月生產9.6萬片第6代基板，至2022年第四季提升到每月生產14.4萬片基板。

估計到2023年，京東方將超越韓國面板廠LG Display（LGD），成為蘋果智慧型手機OLED面板的第二大供應商。