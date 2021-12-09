保戶解約大額美元保單，改投保其他家壽險公司保單，未據實以告，上海商銀遭開罰180萬元。金管會9日公告，在金檢時發現上海銀辦理保代業務時，對客戶保單解約改投保其他保單的資金來源，勾選「存款」，且未詳實陳述客戶有解約情況，另有二張保單是業務員填寫的客戶年收入、與客戶自行填寫的相差甚大，三案就被罰180萬元。

保險局副局長林志憲表示，這都是金檢時查到三件保單的填寫疏失，並非客戶申訴或檢舉，否則會罰更重。上海銀在客戶解約案上，該客戶解約美元保單金額約合新台幣600~700萬元，改投其他保險公司的另二張保單，但上海銀的業務員卻填報客戶是以存款投保，且近三個月未有保單解約情事。

另兩件則是業務員填報客戶年收入，與客戶自行填寫的時間僅差一天，但金額相去甚遠，亦是未能詳實了解客戶，所以三案被開罰180萬元。

而今年以來連同上海商銀，已有四家銀行因為客戶在投保的資金來源等未填寫詳實，被金管會開罰，如渣打銀行、板信商銀各被罰60萬元，台北富邦銀則被罰300萬元，加上海商銀，銀行因填報疏失共已罰600萬元。

金管會呼籲，銀行兼營保險代理人業務應確實依金融消費者保護法及保險法相關規定落實執行瞭解消費者作業（KYC），並依保險商品內容確實評估要保人或被保險人之保險需求與適合度，以維護保戶權益。