創作才女歌手邰肇玫以民歌《如果》走紅大街小巷，2014年步入更年期前，因流出手掌大的血塊驚覺不妙，就醫確診子宮內膜癌第3期，開始進行辛苦的化療，一度連鼻毛都掉光。如今63歲的她戰勝病魔，氣色非常好，令粉絲放心不少。

男歌手羅文裕昨（8日）透過臉書分享參加癌症希望基金會的公益演唱會的心得：「很開心和幾位女神姐姐一起作公益...我頭上也有了光」除了林美秀、彭佳慧、季芹，還有許久未見的邰肇玫，一群人齊聚台大醫學院附屬醫院癌醫中心分院演唱，邰肇玫坐在羅文裕旁邊，留著一頭俐落短髮，臉上薄施脂粉，一抹紅唇顯得氣勢十足，看起來精神相當不錯。

邰肇玫56歲時被檢查出子宮內膜癌第3期，接受手術切除子宮、卵巢和淋巴，並挺過18次的化療，化療期間她的副作用明顯，全身的毛髮掉落，連鼻毛都不見，確實嚇了一大跳，但她的態度樂觀，認為自己一定會好起來，抗癌期間還取得佛光大學新聞傳播學系碩士學位，並擔任志工以自身經歷鼓勵病友，散播正能量予社會。