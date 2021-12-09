2022年農曆春節即將來臨，看好防疫年菜、年禮外帶市場，台中日月千禧酒店由廚藝團隊端出招牌菜色。熱食年菜外帶除了推出4888元、7888元、8888元三款4至6人量的富貴年菜組合，另有藤椒酸菜龍王鍋、參貝鮑魚佛跳牆、松露菌菇波士頓龍蝦、黑椒蔥焅台塑牛4道單品提供選擇，2022年1月15日前預訂年菜組合、完成付款即可享有早鳥95折（單品恕不提供折扣），而年禮獻出干貝臘腸蘿蔔糕、桂花紅豆糕，2022年1月15日前預訂並完成付款可享9折。

日月千禧總經理許瑄芷表示，現代人講求方便，輕鬆團圓吃美食已經是時下新趨勢。飯店年菜外帶特別設計三款4至6人量的富貴年菜組，4888元含括五福臨門賀新春拼盤（洋蔥鮭魚捲、醬滷牛腱心、蜜汁叉燒肉、五味帆立貝、果香燻鴨胸）、藤椒醬豬肋排、奶湯當歸蒸星斑、松露海鮮珍珠米4道招牌料理。7888元除了4道招牌料理，還有參貝鮑魚佛跳牆一盅；8888元除了4道招牌料理，另含松露菌菇波士頓龍蝦。

單品推出，4至6人量獨家新品「藤椒酸菜龍王鍋」提取藤椒特有的香氣，與酸脆的酸菜特製成微酸微麻、甘醇鮮香的湯底，搭配上波士頓龍蝦與石斑魚片，滋鮮味美、澎派豐盛，每鍋4280元；「黑椒蔥焅台塑牛」選用一頭牛僅有6份的帶骨牛排，以中式蔥燒的手法慢火燒制，肉嫩筋軟，蔥香四溢，每份1280元；「參貝鮑魚佛跳牆」內含極品鮑魚、干貝、烏參、魚皮絲、豬腳、排骨、芋頭、栗子等頂級食材，配搭上熬煮8小時的金華火腿上湯，湯頭醇厚、脂香濃郁，每盅3280元；「松露菌菇波士頓龍蝦」嚴選肉質鮮嫩Q彈的新鮮波士頓龍蝦，與法國頂級松露醬、新鮮菌菇與干邑美酒熬煮成的醬汁一同蒸煮，松露獨特的香氣不僅誘人食慾、完美襯托出龍蝦絕美的風味，每份4080元，且凡購買松露菌菇波士頓龍蝦或黑椒蔥焅台塑牛任2份贈日月千禧限定保冷袋1只。

即日起至2022年1月23日接受預訂，2022年1月31日除夕11：00-12：00、16：00-17：00可於1F旅覓酒吧提貨，須於取貨日3天前預訂。