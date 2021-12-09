李尚禹在劇中扮演獨自扶養女兒的單親爸爸。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Uncle我的魯蛇舅舅》翻拍自英劇《廢材舅舅》（Uncle），描述1位窮途潦倒的選秀歌手肩負起照顧失婚姊姊和外甥的責任，相依為命的一家人在冷眼對待的社會裡一段笑中帶淚的溫馨故事。主要演員吳正世、田慧振、李尚禹、李尚禹、李詩媛、黃雨瑟惠及童星李京勳9日出席開播記者會。而素有「最佳綠葉」之稱，參與過《觸及真心》、《山茶花開時》、《金牌救援》及《雖然是精神病但沒關係》等人氣作品的吳正世，出道24年也終於躍升男主角。

談起選擇出演該劇的理由，吳正世說自己飾演的王俊赫是個不懂事卻內心溫暖的人物，雖然不知道自己和他展開怎麼樣的旅行，抱著想嘗試的心情決定演出。劇中他還將與李詩媛飾演的小學老師宋禾音陷入熱戀，因先前在《智異山》的戀愛無疾而終，觀眾也期待能看到吳正世在新戲裡能開花結果。自稱是歌手王俊赫「私生飯」的李詩媛，私底下也視吳正世為自己演戲的楷模，對於能和喜歡的演員合作十分開心，透過作品讓她戲裡戲外都是「成粉」（成功的粉絲），很期待自己與偶像的羅曼史，面對李詩媛的熱情告白令吳正世相當害羞：「這麼突然啊」，靦腆的模樣引來一陣大笑。

在《白頭山：半島浩劫》、《秘密森林2》十足霸氣的田慧振，這次則飾演酒精中毒的單親媽媽王俊熙，因遭到家暴而離婚，不僅要躲避想爭奪扶養權的前婆婆和前夫，還得面對社區住戶的指指點點，因與過往形象大不同讓眾人好奇田慧振接演的原因，她談到之前作品多半是職業女性、有著強烈的自我意志，但是王俊熙是個沒有選擇的女人，遇到不幸的婚姻、生病的兒子和被鄰居排擠，好奇自己會有什麼樣的變化，相較於外界認為這次角色偏弱者，田慧振表示「王俊熙」身為母親與姊姊，在她心中或許是最強大的角色。

李尚禹睽違2年回歸家庭劇，在劇中扮演在社區人氣第1名，獨自扶養女兒的單親爸爸朱慶日，記者會被問到演出理由時，先是調皮地說：「劇本很有意思，戲份也不多，感覺可以輕鬆的勝任」突如其來的發言令眾人驚訝，隨後才透露因妻子金素妍曾演出導演池英洙執導的《為純情著迷》，聽了不少有關導演的好話，很期待有機會合作，無意間放恩愛閃光的回答讓眾人忍不住發出驚嘆。此外，因行程關係缺席記者會的朴宣暎，繼《夫婦的世界》富太太高藝琳後，將演出在皇家社區中掌握大權、宛如女王蜂的「媽寶力」會長朴惠玲，與吳正世一家人有精彩的對手戲，同樣讓人期待實力派演員們間的同台飆戲。該劇12日起，每周日、一上午10點於愛奇藝國際版及IQ.COM更新 。