全球已開發與開發中國家生育率偏低的問題，被許多專家認為是人口結構的隱憂，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）持相同看法，他認為，經濟的基礎是勞動力，如果沒有更多小孩出生，人類文明將會崩潰，這也是馬斯克擁有6名子女的原因，「我想成為大家的好榜樣。」

Businessinsider報導，馬斯克近日針對全球經濟與低生育率議題發表看法，他說：「我認為人類文明的最大威脅是低生育率及快速下降的生育率，經濟的基礎是勞動力，很多人認為世界上人口已經過多了，但情況其實相反，如果我們沒更多的孩子出生，文明將會崩潰，請大家記住我的話。」

馬斯克補充說道，「這就是為什麼我擁有這麼多孩子的原因，我想樹立一個好榜樣，死亡其實對人類演進相當重要，因為多數時候，人們至死都不會改變想法，如果我們永遠活著，那麼我們的社會可能因此變得僵化，新的思想無法成功。」

馬斯克擁有6名子女，除了去年前女友葛萊姆斯（Grimes）生下的X寶寶外，其餘5人都是第一任妻子威爾遜（Justine Wilson）所生。

此外，馬斯克2008年結束威爾遜的9年婚姻後， 2010年與演員萊利（Talulah Riley）結婚，但兩人的婚姻關係曾兩度分合，最終才在2016年正式分道揚鑣，2018年馬斯克被媒體爆料與葛萊姆斯正在交往，去年5月葛萊姆斯誕下X寶寶，但兩人也在今年9月底分手。