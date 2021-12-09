17歲就被發掘並以模特兒身分出道的女星佐佐木希，被封為「日本最美臉蛋」，她在2017年嫁給大自己16歲的日本搞笑藝人渡部健，各方面都讓外界感到驚訝，但更讓人跌破眼鏡的，是渡部健去年6月爆出多重不倫戀，外界一面倒替佐佐木希感到不值，而早前傳出她將斷開渣尪，昨(12/8)她出席公開活動時，說出新年期許，意外吐露家庭現況，看來是沒要離婚。

佐佐木希與渡部健結婚後，給老公添了個兒子，正當眾人以為一家三口開心過日子也是種幸福時，才娶女神3年的渡部健，就被抓包偷腥，對象包含線上女星、AV女優等，竟跟小三霸佔殘公廁激戰，且是洩慾給錢走人，至少跟6人以上發生關係，並且是長期慣性偷吃，誇張行徑曝光後引發各界群起撻伐，渡部健形象與事業隨之崩毀。

而在這起事件中，最苦的莫過於佐佐木希，她在事發後非但沒切割，還出面表示願意原諒老公，致上歉意並表示願替他償還違約金，甚至一肩扛起家庭經濟重擔，背負著輿論積極上節目、接工作賺錢養孩子，強顏歡笑的模樣讓人心疼。

直到上個月傳出，佐佐木希以個人公司名義，用現金一次性支付買下4億豪宅，名義上是要讓孩子進貴族學校，從幼兒園念到高中，但知情人士透露，這是在為離婚布局，傳房子當初是渡部健透過佐佐木希以未貸款形式購買，打算用買豪宅跟負擔兒子教育費的方式，來代替給贍養費，這樣日後正式宣布離婚時，佐佐木希將宣布沒跟對方索討贍養費，明顯朝著離婚方向在規劃，考量相當周全並完美施行，但卻遲遲沒等到兩人的離婚公告。

據日媒《TBS NEWS》報導，佐佐木希昨天現身東京表參道，出席知名手錶品牌的活動時，吐露即將跨年的心情，表示往年的節日都是在工作中度過，總是收工後趕回家給孩子做聖誕大餐，當然會提早準備禮物，而即將跨年，她期許自己明年無論工作還是私生活，「都能過得很好、很快樂！」，洩漏守護家庭的決心，卻讓眾人看得心疼，說她看上去疲憊不堪，勸慰她別累壞自己，「想要過得開心的話，還是離婚比較好」、「真的不用拘泥在渡部身上」。