桃園市議員參選人羅岳峰表示，桃園有14座火力發電廠，鄭文燦為了中央能源政策，犧牲桃園人的肺。（賴佑維攝）

秋鬥團體9日下午到桃園市政府門口，呼籲保護藻礁、反對萊豬。秋鬥總指揮林子文坦言，藻礁公投可能在失敗邊緣，呼籲民眾一定要蓋同意，藻礁就能永存。桃園市議員參選人羅岳峰則批評，桃園有14座火力發電廠，桃園市長鄭文燦為中央政策，犧牲桃園人的肺。

桃園市議員參選人羅岳峰前往聲援，他表示，桃園有14座火力發電廠，鄭文燦為了中央能源政策，犧牲桃園人的肺，成就自己的霸業。他說，桃園大小有14座火力發電廠，供應北部能源。他也質疑，未來會不會有更多天然氣接受站，不只對觀音是傷害，對市區也是。

秋鬥總指揮林子文則說，台灣人有智慧，該不該吃毒豬肉、該不該保護藻礁都很清楚。他表示，團隊步行從屏東走上來，想告訴台灣民眾良知在哪裡。且一路走下來，沿途看到很多朋友搖下車窗比讚打氣加油。他也坦言，藻礁公投可能在失敗邊緣，但民眾只要蓋同意票，藻礁就能永存。

工傷協會專員賀光卍到場表達支持，他痛批，鄭文燦當年選市長，找潘忠政老師說要保護藻礁，鄭文燦當選後，他們看到民進黨奪權的偽善，拿到選票翻臉不認人。

秋鬥總召集黃德北表示，蔡英文總統為掩飾能源政策失敗跟無能，硬要蓋三接，他們反對詐騙行為，也希望政府停止對潘老師的人身攻擊。呼籲大家1218投同意，對民進黨提出嚴正抗議。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，秋鬥遊行表達立場不應該以抹黑、不實資訊的方式誤導民眾，少數團體藉由秋鬥以惡意的不實資訊批評，這不是民主社會該有的表現。他也說，保育海岸的汗水很辛苦，不是隨意用口水以及錯誤資訊可以抹煞的。