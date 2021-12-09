對於林秉樞施暴高嘉瑜案，前民進黨立委郭正亮不滿質疑，「我們是根據事實講話，事實就是很怪」，這就是台灣的司法嗎？沒有政治力量介入會這樣搞？

郭正亮9日在《新聞大白話》表示，「我們是根據事實講話，事實就是很怪」。他舉例，林秉樞帳戶流出來了，立刻就有人說是假的，檢調為何不去抓P圖的人？176萬匯款單也被說是假的，為何檢調不去抓？豆腐頭也說是假的，為何不去抓？

郭正亮也指出，另外一個跡象是，高嘉瑜的律師出來開記者會，公布19秒影片，有看過這樣的律師嗎？為何不直接交給檢調就好了？「講白了他（律師）怕被吃案嘛！」律師也公布高嘉瑜被迫簽自白書，有看過這樣的律師嗎？需要為一個暴力攻擊案的受害者，在公眾面前開記者會，公布19秒影片，之後才交給司法單位。

郭正亮直言，高嘉瑜的律師為何會這麼害怕司法單位會把「那個」暗槓？為何這個案子讓高嘉瑜的律師特別擔心會沒有下文？再來看林秉樞的種種行為，可以有3分鐘太空漫步接受訪問，羈押禁見還可以發聲明，轉給媒體後還照登。

郭正亮質疑，這就是台灣的司法嗎？沒有政治力量介入會這樣搞嗎？

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