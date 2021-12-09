美股續漲帶動，台股開高後震盪收紅，外資匯入並續買超，新台幣升勢加大，盤中一升破27.7元，但進口商順勢進場撿便宜買匯後，縮小部份升幅，終場收在27.71元兌1美元、創近三個月新高，升值3.2分，連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.3億美元。

外匯交易員表示，由於消息指出，打三劑疫苗可擋住Omicron變種病毒，激勵美股上漲，帶動主要亞股紅通通，台股開高後回到平盤上下震盪，但在護國神山台積電拉尾盤下，最後收漲81點至17914點，又來到「萬八」（18000點）門口，新台幣也跟著走升。且外資匯入續買超台股新台幣61億元，部份出口商恐慌性拋匯也進場，推高新台幣盤中最高來到27.677元。

外匯交易員指出，難得又見到27.6元價位，進口商想也不想，趕緊進場撿便宜買美元，壓抑新台幣升勢，接下來隨年關愈來愈近，外資可能將陸續放假去，新台幣短線升貶，應該會由出口商年終拋匯接棒演出，及進口商買匯，互為拉鋸的結果而定。