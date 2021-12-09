大亞電線電纜近年經營觸角從電力線纜延伸至能源傳輸至能源串結，為了讓民眾生活了解大亞電力線纜及漆包線產品廣泛應用在家電、耳機及電動充電樁等產品，與琉璃業者結盟，進駐信義區，昨（8）日在遠百信義A13舉辦透明生活展開幕式。

大亞集團董事長沈尚弘強調，大亞這次舉行透明生活展，將漆包線與銅線與琉璃做結合，展現能源傳輸，讓公司可接近一般民眾生活。

大亞11月合併營收25.42億元，年成長37.34％，創同期新高；前11月合併營收248.88億元，年成長53.15％，超越去年，創史上新高。

大亞表示，大亞集團電線電纜本業出發跨足智慧電網領域，同時強攻綠能、綠電交易、儲能產業，打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。在布局綠電產業方面，全力響應政府綠能政策，不但從創能到綠電交易建置完整服務鏈，電通事業群在電纜產業上不斷研發創新，透過提高電纜傳輸效能進而提供客戶更完善的服務，攜手大亞集團關係企業一同投入綠電發展。

大亞指出，太陽能綠能發電上經由聚恆積極開發多元綠能發電廠，滿足RE100客戶需求；儲能方面經由協同科技公司提供用電大戶儲能服務，參與台電電網級輔助服務平台交易，以每年建置25MW儲能系統為目標，提供工業級儲能、電網級儲能，積極布局用電大戶儲能及輔助服務儲能。已完成簽約場域約18MW及開發中場域約30MW，未來規畫於志光能源場域建置40MW的儲能系統，希望在配合政府政策及法令下盡早完成100MW儲能系統建置之目標；綠電銷售區塊由博曜電力公司負責媒介綠能案場轉供及擴大綠電銷售服務。

大亞集團指出，大亞生產的漆包線產品，以高品質及良好服務穩居業界第一，市佔高達三成以上，2022大亞也將持續拓展電動汽機車及泵浦產業用之漆包線。為加速交通工具零碳排放進程，各國政府陸續推出相關法規加速電動車推行，未來電動車將逐步取代燃油車，以減少二氧化碳排放量來對抗全球氣候變遷。大亞所生產之漆包線多以高附加價值產品為主軸，透過創新技術研發如變頻馬達用抗突波漆包線、導熱線、低介電漆包線、平角線，多運用在電動車馬達中，取得國內、外之發明專利，滿足客戶品質與新市場需求。漆包線如同車載系統的微神經，大亞集團以低阻抗、高傳導的銅線，使車載系統能源轉換更順暢，受到國內外電動車大廠青睞，成功寫下台灣產業在電動車領域的一頁傳奇。

大亞集團指稱，大亞集團在電動車布局上，大亞集團以漆包線事業群為主力，生產基地除台灣關廟外含大陸長安、昆山及越南等地，內外則銷往大陸、日本、印度與東南亞地區，在上述區域皆有電動車市場產業合作布局。因應極端氣候的變化，漆包線亦是泵浦馬達驅動不可或缺的材料之一，需求逐步提升，朝高效率、智慧化方向精進。近年也逐步推動工業4.0，讓旗下工廠智慧化升級，藉由導入資通訊智能化平台落實精實生產目的，達到遠端即時產線控管，掌握設備運轉狀態，即時排除設備異常，才能確保生產品質使系統運轉最佳化，進而全面提升QCD（Quality Cost and Delivery）各面向之核心競爭力。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞始終保持創新求變的精神，穩定發展集團規模與布局能源多角化經營策略，才能在世代變遷中維持企業競爭力。大亞集團致力布局完整的能源產業鏈，也期望為下個世代的產業競爭累積更豐碩的資產。