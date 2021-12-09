近期服裝越來越新穎的時裝品牌「夏姿．陳 SHIATZY CHEN」，在耶誕節慶濃厚的12月，攜手Vouging舞者，推出顛覆節慶想像的耶誕節企劃，影片場景帶領觀者到浩瀚無邊境的星際中，搭配舞者柔軟又具節奏感的肢體藝術、強烈光影對比，將耶誕佳節「X、M、A、S」字樣符碼埋藏之中，同時也帶出夏姿2021早秋與秋冬系列。

夏姿陳SHIATZY CHEN邀請十月份躍於夏姿巴黎時裝秀上的Voguing舞者，於巨型旋轉舞台上以身體f曲線呈現「X、M、A、S」字樣。（夏姿陳SHIATZY CHEN提供）

本次服裝以七套全女裝系列貫穿大片，其中代表耶誕節氣息的四字母，運用佳節氣息濃厚的紅色，搭配金屬色呈現奢華感，首先舞者以Ｘ型前傾站姿，身著絲金屬紗混紡緹花背心套裝，詮釋70年代Power Dressing風格套裝，並以紅色格紋前襟飾邊長背心搭配紅色牛皮長靴、紅色長手套，於舞台上伸展出近乎120度的M型字樣，第三部則延續夏姿「新式東風」的精神，以狐狸毛飾邊絲金屬紗緹花外套，參差紗線織出更具現代風格、舒適性的布面，同樣呼應聖誕配色。

夏姿陳SHIATZY CHEN耶誕推薦，珠繡裝飾中式立領長背心，3萬5800元。（夏姿陳SHIATZY CHEN提供）

夏姿陳SHIATZY CHEN耶誕推薦，釘珠絲絨外套，3萬6800元。（夏姿陳SHIATZY CHEN提供）