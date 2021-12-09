連鎖餐飲集團王品(2727)受惠國內疫情趨穩、五倍券及「王品送現金」振興活動激勵，2021年11月合併營收以15.46億元續創同期新高。隨著聖誕、跨年聚餐旺季到來，配合鍋物品牌積極展店及「王品送現金」活動激勵，集團看好第四季營運將持續成長。

王品2021年11月自結合併營收15.46億元，月減5.57％、年增達15.14％，續創同期新高。其中，台灣事業群10.65億元，雖月減4.06％、但年增達21.43％，續創同期新高。中國大陸事業群4.81億元，雖月減8.75％、仍年增3.31％。

累計王品前11月自結合併營收153.11億元、年增達11.91％。其中，台灣事業群94.43億元、年減0.58％，衰退幅度較前10月2.82％持續收斂。中國大陸事業群58.67億元、年增達40.28％，維持穩定復甦狀態。

王品表示，受惠五倍券及「王品送現金」振興活動激勵，帶動台灣事業群11月營收持穩高檔，首破10億元關卡、續創同期新高。其中鍋物品牌業績受惠天候轉冷而續旺，「聚 北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」均優於10月，新品牌「尬鍋」更月增達22％。

而王品響應政府振興推出的「王品送現金」首階段活動已於11月底結束，總計發出142萬張「現金兌換券」，活動成效優於去年，平均單日派券數成長近5成。配合「王品瘋美食APP」會員規模日益壯大帶動，更能精準行銷、擴大影響。

而「王品發現金」第二階段活動已自12月開跑，消費者只要消費滿1500元加上「王品振興金500元兌換券」1張，就能現場換現金500元，消費者反應熱烈，5天內回兌2.8萬張現金兌換券，王品等同發出1400萬現金、締造逾5000萬元營收。

展望後市，王品看好冬日鍋物市場，12月預計開展新店均為鍋物品牌，除了「和牛涮」開出北市第3家店，「12MINI」月中將進軍小巨蛋商圈，全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」則力拚年底前開幕試營運，配合聖誕、跨年聚餐旺季到來，看好第四季營運持續成長。