歐股在周三收跌一天後，周四早盤再度抬頭。疫苗製造藥廠發表了正面積極的評論，緩解了市場對Omicron病毒的擔憂。然德意志銀行在可能違反刑事和解規定下，股價下挫。

周四泛歐Stoxx 600指數早市上漲1.09點或0.23%，為478.48點。

輝瑞/BNT在周三對其疫苗的信心喊話，認為第三劑能有效阻擋Omicron病毒，持續在市場發酵。

德意志銀行跌1.6%。據華爾街日報報導，美國司法部認為該行未能向檢察官報告其資產管理部門的永續投資業務之內部投訴，已違反了之前的緩起訴和解規定。

個人和家庭用品股、醫療股領漲。

石油股領跌；芬蘭石油公司Neste執行長請辭，股價跌4.3%。

法國服飾集團SMCP跌2%。該公司出現所有權之爭，主要股東稱，該公司16%股份被非法地轉移到一個境外帳戶。

萊雅漲1.9%，該法國化妝品集團宣布，已同意收購加州的一家護膚品牌Youth To The People。

飛機引擎製造商勞斯萊斯在更新獲利報告之後下跌2.4%。