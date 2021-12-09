系統電(5309)持續深耕車用TPMS及儲能設備，受惠於歐美車用胎壓偵測器(TPMS)需求及儲能，系統電前11月合併營收為22.31億元，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為22.31億元，年增86.66%。

系統電今天應券商邀請舉行法說會，全球車市復甦，推升胎壓偵測器(TPMS)需求，系統電過去一年訂單不斷，雖然近期全球晶片缺料問題未解，但是先前為了能夠提供市場足夠的胎壓偵測器(TPMS)，系統電提前備料，讓系統電出貨未受缺料影響。

在儲能方面，看好綠能興起商機，系統電在多元儲能櫃、儲能系統上亦逐步提升，加上系統電從大容量到小容量都能穩定生產的優勢，儲能已逐漸成為公司營運新動能。

隨著歐美更換胎壓偵測器(TPMS)巔峰期到來，之後冬胎更換胎壓偵測器(TPMS)也來到飽和，系統電從過去就與歐美、日本車隊有著穩定合作，預期供貨需求不會受到太大影響，甚至有機會持續走高，為公司帶來營收動能。

除胎壓偵測器(TPMS)外，在儲能業務上，系統電也不斷開發與深耕，搭配全球的環保趨勢，系統電可望透過雙向並進模式，推升營運穩健成長。