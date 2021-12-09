《軍事和航空電子》(Military & Aerospace Electronics)網站報導，美國陸軍增加車載雷射武器的研發費用，至少改裝3輛史崔克輪行裝甲車(Stryker IFV)安裝50千瓦雷射武器原型，預計在2023和2024年交付。

陸軍識別(Army Recognition)報導，美國陸軍以1.239億美元(34億新台幣)的總價，選擇了柯德科技(Kord Technologies)和雷神公司(Raytheon Company)，將3輛8輪史崔克裝甲車安裝50千瓦高能雷射武器。

新的雷射武器是是一組稜鏡系統，攔截反應可以更快。(圖/美國陸軍)

其中柯德科技公司是該計畫的主承包商，擔任雷射砲主體、電源管理系統和冷卻系統的建構，雷神公司是協力商。

定向能量機動短程防空系統(Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense system,簡稱 DE M-SHORAD)，利用雷射光的即時性，攔截來襲的無人機系、旋翼機和固定翼威脅，火箭彈、大砲和迫擊砲。雷射武器的電力來自裝甲車的燃氣發動機，接上強效電池與電容器輔以冷卻系統，能夠確保雷射砲的功率維持在50千瓦。