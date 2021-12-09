行政院副院長沈榮津9日邀集法務部、公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消費者保護處成立「物價聯合稽查小組」（法務部提供）

近期民生餐飲頻傳漲價情事，但上游肉品、蔬果價格並未有明顯波動，為防不肖業者哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷等情事，行政院副院長沈榮津9日邀集法務部、公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消費者保護處成立「物價聯合稽查小組」，並由法務部常次張斗輝擔任召集人，將主動稽查物價，並針對哄抬、囤積壟斷不法情事從速從嚴查辦。

法務部表示，聯合稽查小組將針對近期已漲價之業者，從消費端、供應商至生產端，依食材供貨來源向上追溯，確實掌握各階段產品價格變化，挖掘各階段是否有不合理漲價的情形，找出市面上可疑涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之餐飲業者、供應商或通路商。如發現涉有刑責，即交由檢調機關依法速查嚴辦。

法務部已責成台灣高檢署督請各地檢察署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合當地警察、調查、衛生、農業、消費者保護機關查察；各地檢署亦須主動與各縣市政府建立聯繫管道，協力嚴查違法囤積哄抬情事。

此外，法務部亦指示調查局增設「穩定物價安心消費專案」，由調查局各外勤處站針對轄內異常價格之民生物資，主動通報及配合主管機關進行行政稽查。

迄12月7日止，調查局各外勤處站已配合公平會及基隆市、桃園市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市相關局處查察肉品市場、果菜批發市場或農產運銷公司市場價格狀況，積極查處有無涉及囤積、哄抬等可疑情事。