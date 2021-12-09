美國海軍8日宣布，該軍種的精銳特戰部隊海豹8隊（SEAL Team 8）隊長，在先前的一次訓練中受到重傷，於7日傷重不治，據稱他是在快速繩降訓練中發生意外。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，擔任海豹8隊隊長的布吉華（Brian Bourgeois）中校，7日由於傷勢過重，於維吉尼亞州諾福克聖塔拉綜合醫院（Norfolk Sentara General Hospital）過世，享年43歲。目前該單位由執行官暫代指揮。

海豹8隊痛失隊長布吉華中校。（圖／美國海軍）

美國海軍特戰指揮部（Naval Special Warfare Command）聲明稿指出，根據初步調查，布吉華4日在海豹8隊駐地維吉尼亞灘（Virginia Beach）區域的一次快速繩降訓練中發生意外，細節仍待進一步調查，並會在「適當」時公布。

由於快速繩降完全由人員手腳自行控制，不會使用D扣等進行額外安全確保，雖然能讓官兵快速落地部署、降低直升機於戰場停留時遭遇攻擊的風險，但也代表在垂降繩不慎脫手時，人員將直接自高空摔落地面。

海豹8隊所屬的美國海軍第2特戰群（Naval Special Warfare Group 2）指揮官魏勒比（Donald G. Wetherbee）上校表示，這種意外讓所有人感到沉重，稱布吉華是一名極為強悍的戰士、一名優異的領導者，也是一名負責的父親、丈夫和朋友，此事對所有認識他的人來說都是「巨大的損失」。海軍特戰指揮部指揮官霍華德三世（Hugh W. Howard III）少將也強調，特戰社區將終生支持布吉華的家人和孩子。

USNI指出，布吉華2001年5月畢業於美國海軍官校（Naval Academy），曾於「黑鷹號」（MHC-58）獵雷艇上服役，2004年8月進入特戰訓練體系、2006年2月首次被分發至第一線特戰單位、2017年9月升任中校、2020年11月接任海豹8隊隊長。