「小琉球三隆宮迎王平安祭典」授證屏東縣無形文化資產，再次打響屏東迎王的品牌文化，為各界所知。（謝佳潾攝）

「小琉球三隆宮迎王平安祭典」授證屏東縣無形文化資產，再次打響屏東迎王的品牌文化，為各界所知。（謝佳潾攝）

「小琉球三隆宮迎王平安祭典」授證屏東縣無形文化資產，再次打響屏東迎王的品牌文化，為各界所知。（謝佳潾攝）

琉球迎王9日凌晨恭送王駕（燒王船）後，正式宣告辛丑年迎王平安祭典圓滿落幕，而「小琉球三隆宮迎王平安祭典」也在同時獲得屏東縣無形文化資產認證，由屏東縣長潘孟安親自頒授證書，再次打響屏東迎王的品牌文化，為各界所知。

潘孟安指出，「小琉球三隆宮迎王平安祭典」自2010年登錄屏東縣無形文化資產「民俗及有關文物」後，因2019年文資法修正變更為「民俗」類，需要重新授證，但因疫情遲遲無法舉辦授證儀式，直到近期疫情趨緩才得以舉辦，而又恰巧遇上迎王，便選在迎王期間授證，意義非凡。

他說，東港鎮、南州鄉、琉球鄉的3年1科迎王平安祭典，是屏東縣重要的宗教文化節慶，祭典時的王船、神轎及陣頭等都是極珍貴的無形文化資產，不僅能結合觀光吸引各地遊客朝聖，也能讓屏東獨特的迎王文化有保障得傳承下去。

文化處表示，小琉球有許多在地特有的迎王文化，如水仙宮的「欽點五毒大神陣」及三隆宮的「逡港腳」、「遊縣吃縣，遊府吃府」等，而其等也都獲有文資認證。文化處強調，縣府今年特與廟方及在地居民座談，共同為琉球迎王的保存及教育推廣集思廣益，讓重要的文化資產可以永續傳承。

為此，屏縣府還推出「藝術下鄉巡演」結合琉球迎王，邀請同樣在台灣傳統文化占有一席之地的明華園天字戲劇團演出，讓在地鄉親就近欣賞到精彩的歌仔戲，均衡城鄉藝文發展。

送王前，明華園天字戲劇團在三隆宮廟埕演出大戲《歡喜冤家丑相親》，由第14屆全球中華文化藝術台灣戲劇薪傳獎得主陳昭香、及團長也是明華園當家丑角陳進興領銜主演，吸引眾多鄉親搶看，為琉球迎王掀起另一波高潮。