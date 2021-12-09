登登今舉辦原聲帶記者會。（同同情提供）

歌壇新人登登9日舉辦《愛的驪歌》原聲帶記者會，不只找來猛男助陣，前老闆徐乃麟（乃哥）也現身站台；受訪提及他前年底曾昏迷21天、甚至陷入瀕死狀態，他從昏迷不醒到撿回一命，共在加護病房住了1個月，轉入一般病房又住2個月，回想當時情況危急，登登說：「一直以為自己往生了，有看到白白的東西飄來飄去，應該是護士，但真的有夢到自己躺在蓮花上，有很多和尚跟尼姑在幫我念經，也看到佛像。」

他當時全身插管不能動，只能無力躺在床上，感嘆「不知道下一刻走的人會是誰」，至於現在身體狀況如何？登登表示肺部目前恢復7、8成，「肺有一些塌陷，需要多去練習呼吸，現在什麼事情都可以做，只是唱歌的氣沒有以前那麼足」。

提及和前老闆乃哥的交情，登登感動表示：「乃哥真的是百忙中來支持。」笑說不會害怕乃哥，「一開始以為會很可怕，結果卻非常親切，之前很常幫乃哥算塔羅牌，辦活動也會幫忙挑選日子」，登登今在台上嘴甜誇乃哥的兒子徐新洋很帥，乃哥聽聞自豪地說：「老子長這樣，兒子怎麼可能差，虎父無犬子嘛。」