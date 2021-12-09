國民黨文傳會主委凌濤。（趙婉淳攝）

針對民進黨祕書長林錫耀指稱「民進黨哪有錢養網軍」，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨側翼網軍數量的龐大、對社會造成的紛擾，社會有目共睹、舉世皆知，林錫耀此番言論，又是另一次「睜眼說瞎話」的最新代表作，而其最近更稱四個不同意已經「黃金交叉」、常用「內部分析口吻」當成公開文宣操作，大家只要檢驗其過去發言紀錄，就可知林錫耀「早已是政治反指標」。

凌濤指出，林錫耀的說法經常被事實結果打臉，歷來對民調解讀也多有誤判，外界普遍認為林錫耀的想法與真實世界脫節，言論公信力恐怕得大打折扣。

他舉例，2018年11月，林錫耀曾在民進黨中常會分析，「陳其邁在市政瞭解上，都相當有下功夫，也相當獲得肯定」，結果是陳其邁丟失了高雄這塊綠營在南部的灘頭堡；林錫耀也曾公開主張要爭取柯粉支持，民進黨不應該攻擊台北市市長柯文哲，事實上是我們看到綠營正規軍如民進黨市議員、側翼如「1450」網軍，至今對柯文哲市長的攻擊從未間斷。

他說，林錫耀不僅在選舉操盤上的表現差強人意，對民意的解讀更是荒謬，簡直是到了不食人間煙火的地步，比如今年8月11日，林錫耀在民進黨中執會上提及，民調顯示超過6成支持發放五倍券，沒過幾天就被消基會的民調打臉，高達9成的民眾希望直接領現金取代五倍券。

凌濤補充，林錫耀對政治及社會情勢的「誤判」功力也表現在罷免案上。今年9月22日，林錫耀認為罷免陳柏惟是扞格主流民意的行為，結果「刪Q」成功。

他說，罷免案成功過關後，民進黨內對林錫耀的怨言頗深，認為林錫耀一直在「冷戰與熱戰」、「要不要全黨動員」間搖擺不定，有這樣不斷榮登「被打臉王」的祕書長，民進黨不但選戰之路恐怕將倍加艱辛，與台灣人民的距離也將越來越遠。