IKEA新莊店才有的霜淇淋店，多款期間限定霜淇淋以及甜味爆米花。（IKEA提供）

不少消費者去IKEA會以霜淇淋作尾聲，每次推出新口味也會引起一波話題，近期IKEA新莊店於美食小站全新設置推出霜淇淋專區，並推出4款期間限定霜淇淋，如莓果森林、燕麥優格、奶油杏仁蛋糕巧克力以及擁有香草及巧克力霜淇淋的雙口味濃情巧克力，價格在29至69元之間，未來也會配合季節進行口味調整，另外新莊店於10日至19日推出加碼優惠活動，活動期間內於霜淇淋店購買2杯莓果森林，可以合購價90元購入原價110的莓果森林。