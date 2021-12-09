祥龍獻瑞，超大巨型米龍現身。彰化田中鎮農會百周年慶系列活動將11、12日周末2天登場，農會總幹事張瑞欣表示，疫情之下以3500公斤台梗9號米製作的50米長巨型米龍，祈求健康平安；睽違2年的稻草藝術節也將重磅回歸，邀請各界前來田中央感受秋收的歡樂氣氛。
田中農會自2015年起開辦稻草藝術節，在二期稻作收割後的頂潭里稻田，以大量曬乾的稻梗，編成稻草寶可夢、稻草熊，到爆紅的「鬼新娘迎親」造就網紅打卡熱點「望高寮」；前年起卻因經費拮据而被迫中斷。
總幹事張瑞欣說，田中是全國知名米倉，配合今年農會百周年歡慶系列活動，10日將在台梗9號體驗館辦理慶祝大會，周末兩天還將結合在地酪農戶，盛大辦理稻草藝術節暨彰化乳牛節。稻田中打造有50件饒富童趣及懷舊風情的稻草藝術創作展，歡迎全國各地民眾前來尋夢、打卡。
張瑞欣指出，疫情肆虐，農會也邀請來鄉土藝術家，運用多達3500公斤（500斗）的在地特產台梗9號米，比照廟宇祈福法會，耗時3天打造一條巨龍，除了歡慶百周年豐收好年冬，更盼藉此祈福讓大家都能健康平安度過，活動過後會將白米分送弱勢團體。
農會推廣股指出，10日的百年慶祝大會，將推廣行銷縣內優質牛奶，免費品嘗，還有國產雜糧DIY、親子食農教育、彩繪乳牛公仔、親子趣味滾滾牧草等活動。
另外，重磅回歸的稻草藝術節，編織50件稻草藝術作品，除了大型牛隻外，還有絲瓜棚的家禽、稻草人、三隻小豬故事音樂團、齜牙裂嘴的大河馬、一群奔向幸福的小熊、以及許多人兒時記憶的農家「疊草垺」等稻草創作，有現代，也有懷舊，意味世代傳承。
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