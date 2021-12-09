高雄市政府農業局行銷高雄農業，今年首度與hengstyle恆隆行專櫃合作，以型農生產的食材，分別在北、中、南辦理料理分享會，讓生產者與消費者有機會面對面交流，從認識食材、學做菜，乃至品嚐料理，皆獲民眾熱烈回響，全台的廚房概念店也成為免費索閱農業局出版的「型農本色季刊」的最新據點。

型農大聯盟是由農業局輔導成立的共同品牌，目前已有超過600名在高雄種植蔬菜水果、花卉、畜牧的青年農民，及從事農產加工、農業休閒及餐飲服務的成員，透過成員間一級生產、二級加工及三級服務業的串連與整合，傳遞高雄農業的特色，讓民眾能安心享用高雄的農產品。

29歲的型農黃啟洋，是這次系列活動的示範主廚，為了發揮恆隆行廚房家電、器具的特性與型農食材的特色，運用型農何信緯的綜合生菜、陳毅鴻的有機米、李法憲的青江菜、林欣樺的芽菜、陳冠宇的龍眼蜂蜜及自家的雞肉，特別設計野菜農夫沙拉、栗子雞湯素麵、釜燒上海菜飯、干貝澄清土雞湯佐有機芽菜、醬烤松露蜜汁雞腿排等多道食譜，每一場次的料理活動皆由生產者在場分享品牌創立及產地故事，讓民眾了解高雄農業的多元風貌。

高餐大出身、主修法餐的黃啟洋曾遠赴澳洲、法國研習，在國內外飯店、餐廳工作、也有擔任私廚的經驗，他說，剛開始養雞，是為了奶奶的身體健康而每天熬製滴雞精，並分享給親友品嘗，為了能傳遞食物的最核心與真實的價值，決定與擔任藥劑師、鑽研草藥學的父親一起創辦大野山雞，在杉林區的牧場以天然草本植物混和穀物、所有雞隻採16週足齡飼養。

同時他也發揮專長，開發薑麻油雞湯、鳳梨苦瓜雞湯、紹興醉雞腿等熟食和半成品，今年更成功開發經過高溫、高壓殺菌，可常溫保存的滴雞精，讓滴雞精能夠更方便配送與飲用，目前大野山雞在高雄市區也開設門市，也經營電子商務，充分落實從產地到餐桌的經營模式。

型農大聯盟以團體作戰的方式，串聯農業一級（生產）、二級（加工）及三級（服務）產業，實踐六級產業，共同推銷高雄農業品牌，今年更跨品牌與hengstyle恆隆行專櫃以料理分享會揭開合作序幕，讓生產者與消費者有機會面對面交流，塑造高雄在地食材最食尚的展演平台，共同推廣食農產業新價值。