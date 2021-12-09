隨著三星電子的3奈米製程將在明年上半年量產，台積電預計明年下半年才量產3奈米製程，遭到三星微幅超車，更傳出AMD、高通等大客戶，將改採用三星3奈米製程，恐動搖台積電先進製程產能需求。外資還表示，AMD可能委託三星4奈米代工專為Chomebook設計的處理器晶片，但這對於台積電來說可能是好事，因為台積電將空出更多的產能替AMD打造旗艦級產品。

美國半導體巨頭高通發表、採用三星4奈米製程的Snapdragon 8 Gen 1，預計由Moto edge X30搶先推出搭載，小米的5G旗艦機則是預計由小米12在年底發表示宣布搭載；聯發科則是在稍早發表的天璣9000，採用台積電4奈米製程，市場預估在明年第一季陸續有終端產品導入，安卓陣營的4奈米之戰已經開打。

綜合外電報導，1名推特網友分享了摩根大通的研究報告，內容指出，AMD可能會將一款Chromebook CPU外包給三星晶圓代工部門，AMD原本計畫與台積電合作，但因為台積電的產能有限，AMD只能轉單給三星4奈米製程。

這款產品預計在2022年底進入量產期，不僅如此，AMD預計也會跟三星3奈米製程GAA技術合作生產GPU晶片。不過，研究報告也強調，台積電比三星具有更強大優勢，因為AMD在桌機、伺服器以及行動裝置的晶片，還是會交由台積電代工生產。

報告指出，台積電有望在2022、2023、2024年與高通敲定晶圓代工訂單，也有望拿回一些NVIDIA訂單，並替其打造RTX 40X0系列GPU晶片。此外，蘋果也將成為2023年全球首發採用台積電3奈米製程處理器晶片，主要用在iPhone、iPad及Mac，預估未來4~5年台積電市占率持續擴大。

AMD為台積電7奈米製程最大客戶，明年將成為台積電5奈米最大客戶，但基本上台積電產能都以蘋果為優先，這也成為先前傳出AMD、高通等客戶想要轉單到三星，就是不滿蘋果優先政策，但市場卻對這類說法持保留態度，主要是AMD明年Zen 4架構預計仍採用台積電5奈米製程，加上英特爾持續追趕下，不太可能把主力產品大幅轉單，但也不排除AMD打算執行類似高通的政策，也就是找尋備用的晶圓代工廠，以防發生半導體供應鏈突然又發生瓶頸的情況。